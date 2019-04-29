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Bursa'da 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kentin İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.04.2019 - 11:10..
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Akşam saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Özgür K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

600 ADET UYUŞTURUCU HAPLA YAKALANDILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobil sürücüsü Özgür K. ile otomobildeki Mesut K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'da 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

TUTUKLANDILAR

İfadeleri alınan iki şahıs, adliyeye sevk edildi. Özgür K. ve Mesut K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Bursa'da 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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