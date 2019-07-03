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Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenen devlet adamı İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa Külliyesi'ndeki mezarlar tahrip edildi.

DHA | 03.07.2019 - 05:55..
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İnegöl'de bulunan ve daha önce ahşap kapıları kırılan İshakpaşa Türbesi'nin bu kez içindeki mezarlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırıldığı görüldü. İshakpaşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş ile İshakpaşa Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fethi Korkmaz, tarihi yapılardaki tahribata tepki gösterdi.

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

"MEZARLIKLAR YAŞAYAN TARİH"

Osmanlı Dönemi'nden kalan mekanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Memiş, "İshakpaşa Türbesi ve Külliyesi İnegöl'ün en önemli tarihi mekanlarının başında geliyor. İshakpaşa Türbesi çevresinde camimiz, külliyemiz, medresemiz ve Osmanlı mezarları bulunmakta. İshakpaşa Türbesi yanında mezar taşlarımız var. Bunlar tarihi mezar taşları. Aynı zamanda İnegöl'ün geçmişine dair önemli bilgileri bu mezar taşlarında okumamız mümkün. Daha önce bu tarihi mekanda görev yapmış olan kadısından subaşısına, camide imamlık yapmış efendilere kadar burada bulunmakta. Dolayısıyla bu mezarlıklar bizim için yaşayan tarih oluyor. Burada bulunan tarihi mekanların koruma altına alınmasını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

"GELECEK NESİLLER İÇİN KORUNMALI"

Kentte tarihi mekanların korunması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce görevliler atandığını kaydeden Memiş, "Bizim 600 yıllık tarihimiz büyük bir kompleks. Akşam saatlerinden sonra buralarda kimse olmuyor. Farklı insanlar, farklı amaçlarla buralara gelmekte. Mezar taşlarına zarar verip, kırdılar. Bunlara karşı tedbir almamız lazım. 1460'lı yıllardan bu yana gelen değerleri muhafaza etmek, gelecek nesillere bu tarihleri anlatmak istiyorsak bu mekanlara değer vermemiz gerekiyor. Herkesin üzerine düşen görevi yapmasını istirham ediyoruz. Bizler buralara sahip çıkmaya çalışıyoruz; fakat yeterli değiliz. Yetkililerden burayla alakalı çalışmalar yapmalarını istiyoruz" dedi.

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

"PİKNİK YAPIP, PİSLİKLERİNİ BIRAKIYORLAR"

İshakpaşa Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Korkmaz ise "İshakpaşa, İnegöl'ün en önemli tarihi. Buraya vatandaşlar olarak sahip çıkmamız lazım. Mezar taşlarına zarar verirlerken gördüm. Türbenin etrafında piknik yapıyorlar; pislikleri bırakıp, gidiyorlar. Biz burayı korumaya çalışıyoruz. İnegöl halkının buraya sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

Bursa'da 600 yıllık külliyeye saldırı

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