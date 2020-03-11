Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik soruşturma yürüten 300’e yakın polis ekibi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar ViDEO

600 YILLIK TÜRBENİN BAHÇESİNE UYUŞTURUCU SAKLADILAR

300 polis ile gerçekleştirilen operasyonda, polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alınırken, ikametlerde ve çevrede inceleme yapan ekipler karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü.

Uyuşturucu satıcıları Çelebi Sultan Mehmed’in annesi Devlet Hatun tarafından 1414 yılında yaptırılan türbenin bahçesinde uyuşturucu bulundu.

Torbacıların türbeye uyuşturucu saklaması ise görenleri hayrete düşürdü.