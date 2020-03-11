taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.146
Euro
6.9778
Altın
1662.31
Borsa
101062.51
Gram Altın
328.186
Bitcoin
48540.18

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, türbeye saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken, türbede uyuşturucu görenler şaşkınlık geçirdi.

İHA | 11.03.2020 - 09:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen şahıslara yönelik soruşturma yürüten 300’e yakın polis ekibi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar ViDEO

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar

600 YILLIK TÜRBENİN BAHÇESİNE UYUŞTURUCU SAKLADILAR

300 polis ile gerçekleştirilen operasyonda, polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alınırken, ikametlerde ve çevrede inceleme yapan ekipler karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü.

Uyuşturucu satıcıları Çelebi Sultan Mehmed’in annesi Devlet Hatun tarafından 1414 yılında yaptırılan türbenin bahçesinde uyuşturucu bulundu.

Torbacıların türbeye uyuşturucu saklaması ise görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar

Bursa'da 600 yıllık türbeye uyuşturucu sakladılar

İlginizi Çekebilir
Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi
Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü, korona nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin iptal edildiğini açıklayan bir bildiri yayınladı.
Adana ve Edirne'de festivaller iptal edildi
Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Edirne'deki Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.
Şırnak’ta cezaevi firarisi 4 kişi yakalandı
Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan 4 kişi emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1218
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
652
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
143
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
Göçmenleri durdurmak isteyen Kurz ve Miçotakis görüştü
47
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
Trump: Koronavirüs testine gerek görmedim
58
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar
4
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
Midilli Adası'nda koronavirüs vakası görüldü
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir