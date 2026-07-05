Bursa'da 7 yaşındaki çocuğun göğsüne kene yapıştı

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Havaların ısınmasıyla kene vakaları hızla artmaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte, 7 yaşındaki M.T., çiftlikte oyun oynadığı sırada göğsüne kene yapıştığını fark etti.

KENE ÇIKARTILDI

Durumu fark eden ailesi, çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahaleyle kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olabilecek belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği öğrenildi.