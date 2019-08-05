Bursa'da 70 yaşındaki teyzenin kedi düşkünlüğü

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi’nde evinde 20 kedi besleyen Şerife Görgülü; hasta, bakıma muhtaç ve sakat olan sokak hayvanlarına da kol kanat gererek tedavi masraflarını karşılıyor.

"BEN VE EŞİM YEMEYELİM ONLAR YESİN DİYE UĞRAŞIYORUZ"

Kedileri beslerken çok mutlu olduğunu kaydeden Şerife Görgülü, "Ben ve eşim 'yemeyelim, onlar yesin' diye uğraşıyoruz. Tavuk, kuru mama, peynir ve süt verdiğimiz kedileri elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz. Anne kediler yavrularından ayrıldıkları zaman ağlıyorlar. Tarifi imkansız. Ben de onlarla beraber ağlıyorum. Anne arıyor yavrularını, yavrular yok. Bize getirilen yavru kedilerin de mutlaka annesi vardır. Şimdi anne arayacak yavrusunu. Anne kediler, yavrularından ayrıldıklarında kanser bile olabiliyorlar. Kesinlikle anneleri yavrularından ayırmasınlar." diye konuştu.

"ESKİDEN BANA DELİ TEYZE GELİYOR DİYE SESLENİRLERDİ"

Şerife Görgülü, "15 sene önce esnaflar sahilde benim için ‘Deli Teyze geliyor’ diyorlardı. Daha sonra onlar da alıştılar ve onlar da kedi beslemeye başladılar. Gerçekten şimdi insanlar çok daha bilinçlendiler. Mudanya’da çok kişi kedi bakıyor ve besliyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Zaten dernek başkanım da yardım ediyor bana. Tek yardımcım o. Başka yardımcım yok" dedi. Vatandaşlarından gelen tepkileri de anlatan Şerife Görgülü, "Evin içine nasıl alıyorsun? Bunların kılı, tüyü, yemeğini nasıl hallediyorsun?’ diye soruyorlar bana.

"MANİKÜRÜM PEDİKÜRÜM YOK, HEPSİNİ KEDİLERİM İÇİN HARCIYORUM"

Manikürüm yok, pedikürüm yok, saç boyamam yok. Hepsini kedilerim için harcıyorum. Hepsi bunlara feda olsun. Ben eşimle beraber kedilerime bakıyorum ve çok mutluyum. 30 sene yurt dışında kaldım. Ne kedim, ne köpeğim ne de kuşum vardı. Yurt dışında çalışıp gezmekten, hayvan beslemeye vaktimiz olmadı. Şu an ise ‘İyi ki kedilerim var’ diyorum. Onlarla ilgilenmekten hiçbir yere gidemiyorum, ancak daha önce gittiklerime sayıyorum." dedi.

































