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Bursa'da 8 aydır dışarıda yaşayan adama devlet sahip çıktı

8 aydır sokaklarda yaşayan adam, polis ve zabıta ekipleri tarafından bakımevine yerleştirildi.

İHA |
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Bursa'da 8 aydır dışarıda yaşayan adama devlet sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesi ve çocukları tarafından sahip çıkılmayan ve kaldığı evin kirasını ödeyemediği için sokakta yaşayan Burhan Yılmaz, 8 aydır otogarda kalıyor.

ADAM BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Otogarda yatıp kalkan Yılmaz, denetime çıkan polis ekiplerini görünce yanlarına gelerek yardım istedi.

Polisler Burhan Yılmaz'ın yardım çağrısını kabul ederek, adamı Bursa Büyükşehir Belediyesi bakımevine götürdü.

Bursa'da 8 aydır dışarıda yaşayan adama devlet sahip çıktı ViDEO

"ÇOCUKLARIM VE AİLEM BANA SAHİP ÇIKMADI"

Polis ve zabıtaya teşekkür eden Burhan Yılmaz, "8 aydır dışarıda yatıp kalkıyorum, bana çocuklarım ve ailem sahip çıkmadı. Ev kirasını ödeyemediğim için ev sahibim de beni evden çıkardı. Eşyalarımı bile alamadım. Aylardır dışarıdayım, soğuklarda yaşıyorum. Sonunda polislerimizin yanına geldim durumumu anlattım. Allah razı olsun onlar da benimle yakından ilgilendi, gerekeni yaptılar. Devletimize çok teşekkür ediyorum Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın." dedi.

Bursa'da 8 aydır dışarıda yaşayan adama devlet sahip çıktı

Bursa'da 8 aydır dışarıda yaşayan adama devlet sahip çıktı

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