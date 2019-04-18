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Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA | 18.04.2019 - 22:08..
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Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı


Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

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