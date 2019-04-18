Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

Çamlıca Camii’nin yapımını doğru bulmayan Temel Karamollaoğlu, partisinin camiye karşı olmasının ancak bir fıkra olabileceğini söyledi.

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Trump: Gizli anlaşma yok

Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü davaya dair açıklama yaptı. Trump, Rusya ile yapılmış herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti.