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Bursa'da 83 yaşındaki kadın apartmanda mahsur kaldı

Riskli yapı olduğu gerekçesiyle elektrik ve suyu kesilen binada yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç kadın, mahsur kaldı.

İHA | 02.06.2019 - 16:13..
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binanın riskli olduğu gerekçesiyle elektrik, su ve doğalgazı kesildi.

BAKIMA MUHTAÇ TEYZE MAHSUR KALDI

Binada bakıma muhtaç ve hasta olan Emine Rençberoğlu isimli bir kadının bulunması da, konuya tepkileri beraberinde getirdi. Binanın arka bölümde bulunan bir dükkan sahibi ile yaşanan problem sonrasında, bina ile alakalı özel bir firmaya inceleme yaptırıldı. Yapılan incelemede, mevcut binanın riskli olduğu raporlandı. Mülkiyet sahipleri ise rapora itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdılar. Mahkeme devam ederken, rapor öne sürülerek mevcut binanın elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri iptal edildi.

Hasta kadın elektriksiz ve susuz kaldı

BAYRAM ÜZERİ ELEKTRİKSİZ VE SUSUZ KALDILAR

Binanın alt katındaki dairede ikamet eden 83 yaşındaki hasta ve bakıma muhtaç Emine Rençberoğlu elektrik, su ve doğalgazın kesilmesinin ardından evinde adeta mahsur kaldı. Bu olayın yaşlı kadının bakımında önemli sorun oluşturduğunu belirten oğlu Osman Rençberoğlu, "Nereye başvurduysak bir sonuç alamadık. Bayram öncesi taşınma ve nakliye gibi imkanımız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bursa'da 83 yaşındaki kadın apartmanda mahsur kaldı

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Aile bireyleri, "Ramazan ayında bayram öncesi yapılan uygulamanın vicdansızlık olduğunu" dile getirirken, mahkemesi devam eden bir olayda kurumların yaptığı davranışı da ahlaki bulmadıklarını sözlerine eklediler. Aile bireyleri, konunun çözüme kavuşturulmasını da yetkililerden talep ettiler.

Bursa'da 83 yaşındaki kadın apartmanda mahsur kaldı

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