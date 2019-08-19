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Bursa'da aç kalan ayı ve iki yavrusu için seferber olundu

Orhangazi ilçesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu, yiyecek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı.

İHA | 19.08.2019 - 10:39..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alandan, kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarıya çıkamadı.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE HABER VERİLDİ

Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik, anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi. Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye ekip beklendiği belirtildi.

Bursa'da aç kalan ayı ve iki yavrusu için seferber olundu

Bursa'da aç kalan ayı ve iki yavrusu için seferber olundu

Bursa'da aç kalan ayı ve iki yavrusu için seferber olundu

Bursa'da aç kalan ayı ve iki yavrusu için seferber olundu

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