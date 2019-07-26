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Bursa'da ağabeyini öldüren sanığın sağlık raporu geldi

Tartıştığı ağabeyini göğüsünden bıçaklayarak öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı.

İHA | 26.07.2019 - 09:31..
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından kardeşi tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık R.T.’nin akıl sağlığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

"ÖLMEYİ HAK ETTİ"

Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “üstsoydan akrabayı öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Ben kendimi kaybetmişim. Ben ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” dedi.

Bursa'da ağabeyini öldüren sanığın sağlık raporu geldi

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme heyeti, akıl sağlığının araştırılması için rapor alınmasına karar verdi. Gelen raporda sanığın aklî dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık, kendisinin sadece vücudunda bedenî rahatsızlık olduğunu, akıl sağlının yerinde olduğunu söyledi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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