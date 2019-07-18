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Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, 1 saatte söndürülebildi. Yangın sonrasında 5 hayvan telef oldu.

İHA | 18.07.2019 - 10:20..
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Yaylacık Mahallesi 1. Sokak'ta Mehmet Göktav'a ait samanlık gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER TÜM SAMANLIĞI SARDI

Alevler, kısa sürede tüm samanlığı sardı ve yan tarafta içerisinde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçradı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekibinin yanında sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

VATANDAŞLAR DA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

10 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayvanları kurtarmak için tüm mahallelinin seferber olduğu yangında cami hoparlöründen vatandaşların yardım etmesi için çağrıda bulunuldu.

5 HAYVAN TELEF OLDU

Tüm mahallenin yardımıyla ahırda bulunan hayvanlar kurtarılmaya çalışıldı ve bu anlarda adeta can pazarı yaşandı. Tüm mahallelinin çabası sonucu 10 büyükbaş hayvan vücudunda bulunan yanık izleriyle kurtarılırken, 5 büyükbaş hayvan ise kurtarılamayarak telef oldu.

Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayvanların telef olması üzerine sinir krizi geçiren hayvan sahiplerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan yangın sonucunda büyük maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Bursa'da ahırda çıkan yangında can pazarı yaşandı

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