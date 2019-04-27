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Bursa'da ahşap makaralar çıra gibi yandı

Makara deposunda yangın çıktı. Kablo sarmak için yapılan onlarca ahşap makara kül oldu.

İHA | 27.04.2019 - 20:03..
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir makara deposu alev alev yandı. Çıkan yangında, alevler ahşap makaralara sıçrayarak hızla büyüdü. Onlarca ahşap makara bir anda alevler içinde kaldı.

ZEYTİN AĞAÇLARINA YANGIN SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yakınında bulunan zeytin yağı fabrikası çalışanlarının ihbarıyla bölgeye intikal eden İtfaiye, saatler süren çabalar sonunda yangını kontrol altına alabildi. Makara deposundaki yangın civardaki zeytin ağaçları ve yağ fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Tek teselli yangının çevreye yayılmaması ve can kaybının olmaması oldu. Yangın büyük maddi hasara sebebiyet verirken, çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da ahşap makaralar çıra gibi yandı

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