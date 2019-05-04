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Bursa'da alacağını isteyen adam arkadaşını bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hikmet K., alacağı olan 500 lirayı alamayınca arkadaşı Murat C.'yi sırtından yaraladı.

DHA | 04.05.2019 - 16:24..
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Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Tabak Sokak'ta, bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Hikmet K., arkadaşı Murat C.'ye borç olarak verdiği 500 lirayı geri isteyince olanlar oldu.

Bursa'da alacağını isteyen adam arkadaşını bıçakladı

SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Borcu isteyen ve borcunu veremeyen ikili arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Murat C. belinden çıkardığı bıçak ile Hikmet K.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hikmet K., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Murat C. ise polis tarafından olay yeri yakınında yakalanarak, gözaltına alındı.

Bursa'da borç aldığı arkadaşını bıçakladı VİDEO

Bursa'da alacağını isteyen adam arkadaşını bıçakladı

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Murat C. polisteki ifadesinde, “Arkadaşım Hikmet’ten borç aldım. Param olmadığı için borcumu ödeyemedim. Sokak ortasında benden borcunu istemeye başladı. Kısa süre tartıştık daha sonra küfür ve hakaret edip, saldırınca kendimi korumak için belimde bulunan bıçakla bıçakladım, pişman değilim.” dedi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da alacağını isteyen adam arkadaşını bıçakladı

KAVGA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Hikmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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