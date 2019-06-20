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Bursa'da alacak verecek meselesinde kadın öldürüldü

Sokak ortasında iki kurşunla tartıştığı kadını öldüren zanlı, silahı da bahçesine sakladı. Yakalanan zanlı gazetecilere, "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

İHA | 20.06.2019 - 15:31..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Taraklı Sokak'ta silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, vücuduna iki  kurşun isabet eden bir kadın buldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, 40 yaşındaki Nazan Kırkgöz'e olduğu tespit edildi. Olaydan sonra katil zanlısının bulunması için çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, yüzden fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlının izine rastladı.

Bursa'da alacak verecek meselesinde kadın öldürüldü

SİLAH BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Şüphelinin Y.M. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler, şahsın evine baskın düzenledi. Evinde yakalanan Y.M.'nin olayda kullandığı silahı bulamayan ekipler, şahsın evinin bahçesini dedektör aracılığıyla aradı. Silahı şüphelinin evinin bahçesinde gömülü vaziyette bulan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Bursa'da alacak verecek meselesinde kadın öldürüldü

"ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM"

İlk işlemleri için emniyete götürülen Y.M. ifadesinde, Kırkgöz ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, kadını bu yüzden vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.M., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum. Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

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