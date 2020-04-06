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Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Sağlık Bakanlığı’nın son istatistiklerine göre Bursa, vaka sayısının nüfusa göre oranlanmasında 15’inci sırada yer aldı.

Haber Merkezi |
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Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda tedbirler arttırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili verileri her gün açıklıyor.

4 Nisan verilerine göre 259 pozitif vakanın görüldüğü 3 milyon 56 bin nüfuslu Bursa, on binde 0,86 oranıyla 15’inci sırada yer aldı.

12 bin 231 vakanın görüldüğü 15 milyonlu İstanbul on binde 7,88 oranıyla ilk sırada yer alırken, İstanbul'u Isparta, Zonguldak, Sakarya, Konya, Kocaeli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Samsun, Tekirdağ, Adana, Kayseri, Balıkesir ve Bursa takip etti.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

TAM KOORDİNASYON İÇİNDE MÜCADELE

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından tüm tedbirlerin titizlikle alındığı Bursa'da kamu kurum ve kuruluşları tam bir koordinasyon içinde çalıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve diğer kamu kuruluşları, özel sektörün katkısı ve vatandaşların duyarlılığıyla bu krizin üstesinden gelinmesi için çaba harcanıyor.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

SEFER SAYILARI AZALTILMADI

Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart tarihinden itibaren temizlik ve dezenfektan çalışmalarını arttırıp tüm toplu taşıma araçları, açık alanlar, parklar, camiler ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her noktayı titizlikle temizledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bin 500 personel koronavirüs mücadelesine katkı sağlarken, İstanbul ve Ankara gibi diğer büyükşehirlerin aksine günlük 800 bin civarında yolcu kaybı olmasına rağmen sefer sayıları azaltılmadı.

Böylelikle vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak seyahat etmeleri sağlandı. Temassız seyahat uygulamasıyla Bursaray'da kapıların otomatik olarak açılması sağlandı.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

PARKLARI İLK KAPATAN ŞEHİR BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, parkları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinden önce kapatan ilk belediyelerden olmayı başardı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), yolcular arasında sosyal mesafe kuralını getiren ilk deniz araçlarından birisi oldu. 23 milyon metrekarelik dezenfekte işleminin gerçekleştirildiği Bursa'da sadece bir günde Büyükşehir Belediyesi tarafından 75 bin maske ücretsiz olarak dağıtıldı. Pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarında ücretsiz maske dağıtım işleminin devam edeceği öğrenildi.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

10 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLİYOR

Alo 153 hattı ise 7 gün 24 saat hizmet verip günde ortalama 10 bin kişiye hizmet veriyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlara her gün 2 öğün sıcak yemek uygulamasıyla Burfaş gönülleri fethediyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan vefa grupları da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyor. Polis, bekçi ve jandarmaların yanı sıra gönüllü gruplar da 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için tüm tedbirleri alıyor.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Trafik polisleri de zaman zaman bazı ana arterlerde doktor nezaretinde ateş kontrolü yaparak, hem trafiğin kontrollü verilmesini sağlıyor hem de mümkün olduğunca vatandaşlara evde kal çağrılarını tekrar ediyor.

HER GÜN 3 KEZ EKMEK YARDIMI

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 110 bin ihtiyaç sahibi aileye bizzat evlerinde gıda, hijyen paketi ve pazar filesiyle her gün 3 kez ekmek yardımı gerçekleştiriyor.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

BAŞKAN AKTAŞ'TAN ALO 153 RİCASI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlardan Alo 153 Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi. Başkan Aktaş, "Sizlere verdiğimiz hizmetleri uygularken bizlere ulaştığınız Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı hatları gereksiz yere meşgul etmemenizi talep ediyoruz. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, günlük 5 binden fazla aramaya cevap vermektedir.

BULMACA İSTEYEN BİLE VAR

Alkollü içecek isteyenden arabasının yağ değişimini sorana, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterirken bulmacası bol olan gazete isteyene dair çağrılar almaktayız. Saniyelerle yarıştığımız yoğun ve telaşlı çalışmalarımızın aksamaması adına sizlerden istirhamım budur. Alınan kararlara büyük bir dikkatle uyduğunuz için teşekkür ediyorum.

DOLANDIRICILARA KANMAYIN

Ayrıca belediye adına halkımızı arayıp, evlerinde virüs taraması ve ilaçlama yapacağını söyleyen dolandırıcılara itibar etmemelerini de hatırlatmış olayım. Güçlenerek büyüyecek ve bu süreci birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi

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