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Bursa'da alkol için durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Karacabey ilçesinde kontrol için durdurulan araçtan alkol çıkması beklenirken uyuşturucu bulundu.

İHA | 28.09.2019 - 15:22..
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Bursa-Bandırma kara yolu üzerinde Kıranlar Mahallesi yakınlarında trafik kontrolü yapan polis ekipleri, Karacabey istikametine seyir halinde bulunan N.D. idaresindeki kamyoneti alkol şüphesi üzerine kenara çektirdi.

PAKETİ POLİS OTOSUNUN ALTINA ATTI

Alkol testi için araçtan indirilen sürücü N.D. araçtan indiği sırada elindeki bir paketi polis otosunun altına attı. Bunu fark eden ekipler paketi inceleyince içerisinde uyuşturucu olduğunu gördü.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

0,19 promil alkollü olduğu öğrenilen şahıs üst aramasından sonra jandarma ekiplerine bilgi verildi. Jandarma tarafından yapılan incelemede araçta da uyuşturucu bulunurken, şahıs gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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