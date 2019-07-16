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Bursa’da alkollü magandalar trafiği kapattı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde alkollü sürücüler, yolu trafiğe kapatıp araçlarından indikten sonra aniden oynamaya başladı.

İHA | 16.07.2019 - 13:34..
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Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan kişi, aniden oynamaya başladı. Bir süre sonra araçlarına binen şahısların, yolu kapatması kameralar tarafından kaydedildi.

YOLUN ORTASINDA ANİDEN OYNAMAYA BAŞLADILAR


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu Kültürpark Metro İstasyonu önünde meydana geldi.

Yerel internet haber sitesinde yer alan habere göre, iki kişi aracıyla seyir halindeyken ana yolda durdu. Araçlarından inen 2 kişi, yolu trafiğe kapatıp oynamaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki içki şişesi ise dikkat çekti.

Bursa’da alkollü magandalar trafiği kapattı

Bir süre oynayarak kendi şeritlerini trafiğe kapatan iki kişi, daha sonra araçlarıyla ayrıldı. Bu görüntüler ise anbean kaydedildi.

Bursa’da alkollü magandalar trafiği kapattı

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