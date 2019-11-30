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Bursa'da alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı

DHA | 30.11.2019 - 05:59..
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Bursa'da İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek (21) yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Bursa'da alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol (18) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.

Bursa'da alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı

ALKOLLÜ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı

Bursa'da alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı

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