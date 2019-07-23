taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6949
Euro
6.3743
Altın
1417.27
Borsa
101361.15
Gram Altın
259.515

Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

Kızıyla birlikte yaşayan alzeimer hastası kadın daha önce de camdan atlamaya çalışmış.

İHA | 23.07.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’da, alzheimer hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

BALKONA ÇIKIP KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIKRAKTI

Bir binanın 12'nci katındaki dairede, bir süredir kızıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası Nazan I., balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı.

Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

KIZI FARK ETTİ

Annesini salonda göremeyen H.A. balkonun korkuluklarının yanında sandalye ve önünde de onun terliklerini gördü.

Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

DAHA ÖNCE DE CAMDAN ATALAMAYA ÇALIŞMIŞ

H.A. balkondan aşağı baktığında, daha önce de camdan atlamaya çalıştığı öne sürülen annesini yerde kanlar içinde gördü.

H.A.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazan I.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazan I.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.A.'nın ifadesine başvurdu.

Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

124
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

102
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

253
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

36
34 yıl önce Tamer Karadağlı

34 yıl önce Tamer Karadağlı

10
Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

12
Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir