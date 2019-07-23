Bursa’da alzheimer hastası kadın balkondan atladı

Bursa’da, alzheimer hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

BALKONA ÇIKIP KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIKRAKTI

Bir binanın 12'nci katındaki dairede, bir süredir kızıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası Nazan I., balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı.

KIZI FARK ETTİ

Annesini salonda göremeyen H.A. balkonun korkuluklarının yanında sandalye ve önünde de onun terliklerini gördü.

DAHA ÖNCE DE CAMDAN ATALAMAYA ÇALIŞMIŞ

H.A. balkondan aşağı baktığında, daha önce de camdan atlamaya çalıştığı öne sürülen annesini yerde kanlar içinde gördü.

H.A.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazan I.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazan I.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.A.'nın ifadesine başvurdu.