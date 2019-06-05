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Bursa'da ara gazı tartışması: Arkadaşını bıçakladı

İnegöl'de 19 yaşındaki Musa Y. arkadaşı Ahmet Enes H.'yi motosiklete ara gazı vermediği için bıçaklayarak yaraladı.

İHA | 05.06.2019 - 17:09..
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Bursa İnegöl'de arkadaşlar arasındaki ilginç tartışma bıçaklanma ile sonuçlandı.

Akhisar Masal Parkı’nın önünde arkadaşıyla birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H. ile Musa Y arasında ara gazı vermeme yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada Musa Y, Ahmet Enes H.’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı.

YARALININ DURUMU İYİ

Yaralı şahıs olay yerinde geçen bir özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kısa süre içerisinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa'da ara gazı tartışması: Arkadaşını bıçakladı

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