Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

Fatih'te vatandaşlar bir daireden gelen kötü kokuları polislere bildirmesi üzerine, dairede bir kişinin öldüğü anlaşıldı.

6

Emre Mor: Bana yüzde yüz penaltı yapıldı

Galatasaraylı Emre Mor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından tartışmalı pozisyonla ilgili, "Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince emin oldum, penaltıydı" dedi.