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Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

Bursa'da otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alıp 700 metre sürükledi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

İHA | 02.12.2019 - 02:19..
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Bursa'nın İznil ilçesi Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında, 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı 16 AFE 272 motosiklete çarptı.

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

700 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil sürücüsü talihsiz genç kadını tam 700 metre sürükledi.

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç altında sürüklenen Merve A., olay yerinde hayatını kaybetti. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlenerek hayatını birleştirdi öğrenildi.

Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü.

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

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