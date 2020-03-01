Bursa'da araç hırsızı 3 kişi yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri 16 EBT 39 plakalı otomobili takibe aldı.

DÜZ KONTAK YÖNTEMİ İLE ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bir süre otomobili takip eden ekipler aracı durdurdu. Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden polis, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını fark etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arabanın çalındığını belirleyen polis araçtaki G.B, M.G, S.A. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Bu esnada gece bekçileri yaptıkları araştırmada aracın sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden çalıntı ihbarı yapıldığını belirledi. Ekipler araç sahibine ulaşırken gözaltındaki şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.