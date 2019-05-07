Bursa'da araç kuyumcuya daldı

1 Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama Polis tarafından yapılan çalışma sonucunda inşaat işçilerinin kredi kartlarını çalan 2 kişi ve motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi, yakalandı.

2 Uygur Türklerine ait camiler yıkılıyor Uygur Özerk Bölgesi'nde aralarında yüzlerce yıllık camiler ve türbelerin de olduğu 33 dini mekanı tamamen veya kısmen Çinliler tarafından yıkıldı.

3 Müslüm Gürses kimdir Çay bahçelerinden sahnelere uzanan yolculuğunda bizi de yanına katan Müslüm Babamız, canımız, Müslüm Gürses’in hayat hikayesidir.

4 Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

5 Pompeo Almanya ziyaretini erteledi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, güvenlik konularını gerekçe göstererek Almanya ziyaretini iptal etti. Karar, ülkede tepkilere neden oldu.

6 Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.