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Bursa'da araç kuyumcuya daldı

Mudanya Halitpaşa Caddesi üzerinde Azima Oturaklı adlı şansın kullandığı lüks araç, Hüseyin Keçeci kontrolündeki otomobilin arkadan çarpması sonucu kontrolünü kaybetti.

İHA | 07.05.2019 - 16:50..
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Araç, ters yönde olan kuyumcuya girdi.

Müşterilerin oturduğu kısma giren araç dükkanda hasara yol açtı.

ARKADAN ÇARPAN ARAÇ, OTOMOBİLİ KUYUMCUYA SOKTU

Mudanya Halitpaşa Caddesi üzerinde Azima Oturaklı yönetimindeki 16 JKS 13 plakalı lüks araç, Hüseyin Keçeci kontrolündeki 16 JV 600 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu kuyumcuya girdi.

Bursa'da araç kuyumcuya daldı

ŞANS ESERİ İÇERİDE MÜŞTERİ YOKTU

İçeride müşteri olmaması ise can kaybını önledi. Kuyumcunun işletmecisi hiçbir şeyin farkında olmadığını, aniden aracı dükkanın içinde gördüğünü söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Bursa'da araç kuyumcuya daldı

Bursa'da araç kuyumcuya daldı

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