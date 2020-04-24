Bursa'da aracıyla markete giden sürücüye ceza

Fırınlarda ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar sürecek.

Pide satışı iftara kadar devam edecek

Sizin için küçükken tuttuğu takıma transfer olan futbolcuları derledik...

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Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs hakkında yaptığı konuşmada "Bunda da bir hikmet vardır" şeklinde yorumladı.