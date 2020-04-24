Bursa'da aracıyla markete giden sürücüye ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kısıtlamanın ikinci gününde, Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Çoğu vatandaş yasağa uyarken, bazılarının ise sorumsuz davranışları dikkat çekti.
Yol kontrolleri sırasında bir aracı durduran polis ekipleri, sürücü Okan Uğur'a neden dışarı çıktığını sordu.
'MARKETE GİDİYORUM' DEDİ CEZADAN KURTULAMADI
Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evinden markete gitmek için çıktığını söyleyen Uğur'a, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Polis, sürücü Uğur'a marketlere gidilmesinde sakınca olmadığını, ancak en yakın markete araçsız gidilmesi gerektiğini bildirdi.