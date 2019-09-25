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Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza

Trafikte sigara yasağına ilişkin dumansız araçlar uygulaması gerçekleştirilirken, uygulamaya en çok takılanlar taksiciler oldu.

AA | 25.09.2019 - 12:04..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; sigara, elektronik sigara ve nargilede yeni yaptırımlar geleceğini duyurmuştu.

Erdoğan; "Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Para cezası ne gerekiyorsa olacak." demişti.

Bursa'da, kentin 15 noktasında 250 polisin katıldığı uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi.

SİGARA İÇEN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi.

Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza

Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza

Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza

Bursa'da araçta sigara içen sürücülere ceza

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