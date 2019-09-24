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Bursa'da araçtan ateş açan zanlılara müebbet

Yıldırım ilçesinde arkadaşıyla içki içen Mehmet Karaca, bir araçtan kendisine ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam, yaşamını kaybetti. Görülen duruşmada ise zanlılar için müebbet istendi.

İHA | 24.09.2019 - 08:59..
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2017 yılı Mayıs ayında Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Karaca, Engin U. ile birlikte içki içmeye başladı.

İKİ ARKADAŞ YARALANDI

Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti.

ARAÇTAN ATEŞ EDİLDİ

Polis, araçtan ateş edildiğini tespit etti. Olayla alakalı gözaltına alınan Cevat Ş. ile İdris D. tutuklandı. Mehmet Karaca’yı öldürdüğü, Engin U.’yu da yaraladığı öne sürülen ve haklarında "kasten adam öldürmek" müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Cevat Ş. ile arkadaşı İdris D.’nin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, eski savunmalarını tekrarlayarak, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi.

Bursa'da araçtan ateş açan zanlılara müebbet

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktul Mehmet Karaca ve arkadaşı Engin U.’nun odun depoları üzerindeki çalılıkta içki içtiğini, bu sırada Cevat Ş. ile İdris D.’nin farları açık şekilde araçtan inmeden yanlarına yaklaşarak ateş etmeye başladığını bildirdi. Mehmet Karaca’ya 3, Engin U.’ya ise 2 mermi isabet etti.

Hastaneye yaralı kaldırılan Mehmet Karaca, ölmeden önce polis ekiplerine kendisini vuranın Cevat Ş. olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların müddet talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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