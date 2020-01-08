taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9756
Euro
6.6618
Altın
1590.08
Borsa
111165.04
Gram Altın
305.729
Bitcoin
50077.24

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

İl merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda, 25 şüpheli yakalandı.

AA | 08.01.2020 - 10:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabaha karşı yaklaşık bin polisin katılımıyla başlatılan ve özel harekat şubesinin de destek verdiği operasyonda, 25 zanlı yakalandı.

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

ÇÖP EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yenişehir ilçesinde de önceden belirlenen eve baskın yapıldı. Kapıyı kıran ekipler, çöplerle dolu eve güçlükle girerek arama yaptı. Aramalarda, çekmeceye gizlenmiş uyuşturucunun yeri narkotik köpeği tarafından tespit edildi. Ekiplerin bu evde gözaltına aldığı erkek şüphelinin, hamile eşiyle beraber yaşadığı öğrenildi.

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

Bursa'da arama yapılan çöp evden uyuşturucu çıktı

İlginizi Çekebilir
Boşanmak isteyen kadın: Her an ölüm korkusuyla yaşıyorum
Manisa'da yaşayan 30 yaşındaki kadın boşanma davası açtığı 8.5 aylık eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.
Bahis çetesi son 1 yılda 500 milyon lira kazandı
Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen gözaltına alınan 81 şüpheliden 32'nin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu dikkat çekti.
Yılbaşı gecesi taciz iddiası polisi harekete geçirdi
Kadıköy'de yılbaşı gecesi bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kuyumcuda altınları çalmak isteyen kadınlar yakalandı
Büyükçekmece’de bir kuyumcuya giren şüpheli 2 kadının, el çabukluğu ile bilezikleri çalma girişimi kuyumcuya takıldı. Olayı fark eden kuyumcu önce altınları kurtardı, sonra şüphelileri kovaladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

531
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

379
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

455
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

259
Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

95
Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

Trump'tan İran'ın saldırısına ilişkin ilk açıklama

173
İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

İran, kendi elindeki bilançoyu açıkladı

335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir