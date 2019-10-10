Bursa'da aşırı hızlı sürücünün kafasına bariyer girdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi mevkisinde, iddialara göre aşırı hızlı olan araç kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyerlere girdi.

BARİYERLER KAFASINA İSABET ETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camından içeriye giren bariyer kimliği belirlenemeyen sürücünün kafasına isabet etti. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan, olası bir kazanın yaşanmaması için trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.