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Bursa'da at arabasıyla iş yeri önündeki metali çaldılar

Sinanbey Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünden metal parçayı çalan hırsızlar, at arabasıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İHA | 26.10.2019 - 15:56..
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İnegöl ilçesinde Metal Sanayi önünde gerçekleşen hırsızlık olayı, akıllara durgunluk verdi.

İŞ YERİ ÖNÜNE GELDİLER

Kamera kayıtlarına göre, henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar, at arabasıyla iş yeri önüne geldi.

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO

METAL PARÇAYI ÇALIP KAÇTILAR

At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, soruşturma başlattı.

Bursa'da at arabasıyla iş yeri önündeki metali çaldılar

Bursa'da at arabasıyla iş yeri önündeki metali çaldılar

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