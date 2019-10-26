Bursa'da at arabasıyla iş yeri önündeki metali çaldılar

İnegöl ilçesinde Metal Sanayi önünde gerçekleşen hırsızlık olayı, akıllara durgunluk verdi.
İŞ YERİ ÖNÜNE GELDİLER
Kamera kayıtlarına göre, henüz kimliği belirlenemeyen hırsızlar, at arabasıyla iş yeri önüne geldi.
At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO
METAL PARÇAYI ÇALIP KAÇTILAR
At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, soruşturma başlattı.