Bursa'da at arabasıyla iş yeri önündeki metali çaldılar

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Seyfe Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

Kırşehir'de bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından biri olan Seyfe Gölü, aşırı sulama ve dranaj gibi sebeplerle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.