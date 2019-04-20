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Bursa'da ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Sakladığı uyuşturucu ayağına batınca polisin dikkatini çeken uyuşturucu tacircisi yakayı ele verdi.

İHA | 20.04.2019 - 09:19..
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu.

GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Araçtan indirilen 6 kişinin arasından birinin farklı adım atmasından şüphelenen ekipler, şahıstan ayakkabısını da çıkarmasını istedi. Şüphelinin çıkardığı ayakkabılarına bakan ekipler, gördükleri karşısında şoke oldu.

B.Ö. isimli şüphelinin ayakkabısına 60 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı. Zehir tacirinin yakayı ele vermesi üzerine ekipler daha titiz bir çalışma yürüterek şahısların kimlik sorgularını yapmaya başladı.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

6 kişiden birinin de üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğunu tespit eden ekipler parmak izi yardımıyla şüphelinin, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. olduğunu ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan B.Ö. ile S.K. ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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