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Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Önceki gün ceset bulunan Kirmastı Deresi'nde bir erkek cesedi daha bulundu.

DHA | 30.08.2019 - 01:27..
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Akşam saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çırpan Mahallesi'nde ceset vakası meydana geldi.

Dursunbey Caddesi'nde bulunan parkta gezen vatandaşlar, Kirmastı Deresi'nde ceset fark etmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri erkek cesedini sudan çıkardı.

ŞAHSIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısının ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cesedin 29 yaşındaki Cengiz Meral'e ait olduğu belirlendi.

Önceki gün Cem Fidan'ın cesedinin çıkarılmasının ardından bugün de aynı bölgede Cengiz Meral'in cesedinin çıkarılması üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

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