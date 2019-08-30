Bursa'da aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

1 UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri 48 takımın bulunduğu kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

2 Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar Ticari taksi şoförlerine ilişkin olarak yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Taksi şoförlerinin 4'te 1'i yanında kesici alet taşırken, yüzde 45'inin gün içinde küfür ettiği tespit edildi.

3 Siirt'te köy muhtarının katili öldürüldü Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

4 Oruç Reis Akdeniz’e indi Oruç Reis, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgeye gönderilen 4. gemi oldu.

5 Denizli'de genç kız kaza kurşunu kurbanı oldu Lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.’nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

6 Niğde'de ölen Afgan kadının cesedi 1 hafta sonra bulundu Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.