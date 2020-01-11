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Bursa'da baca yangını paniğe sebep oldu

İnegöl ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 11.01.2020 - 10:20..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi Çiçek Sokak’ta dört katlı apartmanın birinci ve ikinci katından giden soba dumanının, bacayı tıkaması sonucu yangın meydana geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin çıkması üzerine yangını fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Apartmanın çatı katına giriş olmadığını öğrenen ekipler, yan apartmanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Alev alan baca ise kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da baca yangını paniğe sebep oldu

Bursa'da baca yangını paniğe sebep oldu


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