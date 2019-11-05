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Bursa'da bahçeden meyve yiyen şahıstan örnek davranış

Meyve bahçesinde bulunan şeftalilerden alan kimliği belirsiz şahıs ağaca poşet içerisinde 7 TL bağlayarak gidince, sabah bahçeye gelen sahibi gözyaşlarına hakim olmadı.

İHA | 05.11.2019 - 11:17..
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Bursa’nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi'nde şeftali bahçesine budamaya gelen Kemalettin Can, ağaçlardan birinin ucuna bir poşetin bağlı olduğunu fark etti.

PARAYI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk önce bir işaret için ağacın bağlandığını düşünen Can, poşetin içinde madeni paraların olduğunu görünce göz yaşlarına hakim olmadı. Bahçe sahibi, bu ağaçtan meyve alıp parasını bırakan o güzel insanla tanışmak için bekliyor.

(Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı -1

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU AĞAÇTAN MEYVE KOPARMAYACAĞIM"

Can, "Sabah bahçeye gelip budama yapmaya başladım. Dalı araladığımda baktım bir poşet var. Sonra poşeti açtım, 7 lira bozuk para olduğunu gördüm. Kendim akıllı telefon kullanmadığım için hemen büyük oğlum Mehmed’i aradım, durumu ona anlattım. Torunlarım da görsün, ders alsınlar diye hemen gelip bunu çekmesini istedim. Hatta oğlum gelmeden önce bir komşumu çağırdım, kendisine gösterdim. Uzun lafın kısası ben bu ülkeden umutluyum. Tam umudumu tüketiyordum ki tekrar umutlarım yereşdi. Allah şükürler olsun ki bu Osmanlı’nın torunları tekrar bu ülkeye dönmüş. Bu ağaçtan bundan sonra bir tek bile şeftali koparmayacağım, gelen giden herkes yesin. Ömrümün sonuna kadar bu ağaçtan meyve koparmayacağım. Yaşadığım sürece ve ağaç meyve verdiği sürece bir tek meyvesine el sürmeyeceğim. Allah’ın huzurunda söz veriyorum, herkes gelsin yesin, öteki ağaçlarımızdan da yesinler, ama özellikle bu ağaçtan yesinler" dedi.

Bursa'da bahçeden meyve yiyen şahıstan örnek davranış VİDEO

(Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı -2

"ALLAH RIZASI İÇİN BANA ULAŞSIN"

Kemalettin Can, "Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Bu parayı buraya bırakan kimse, Allah rızası için bana ulaşsın. Benim kardeşim olsun. Hanım kardeşim ise, evimde eşimle, kızımla birlikte ağırlamak istiyorum. Erkek ise, büyük ise benim abim olsun, küçük ise kardeşim olsun. Ben kısa sürede onunla tanışmak istiyorum. Yaşlı ise gelemiyorsa bana ulaşsınlar, ben gidip kendisini ziyaret edip elini öpmek istiyorum. Dediğim gibi, diğer ağaçlara baktığımı gibi buna da bakacağım, ama hiç bir meyvesine dokunmayacam. Gelen giden bu ağaçtan dilediği gibi yesin afiyetle" diye konuştu.

(Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı -3

(Özel) Gördüğü manzara karşısında duygulandı -4

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