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Bursa'da balıkçıların ağına takılan 80 kiloluk balık

İznik'te balıkçılar 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

DHA | 20.10.2019 - 16:57..
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İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Bursa'da balıkçıların ağına takılan 80 kiloluk balık

4 BİN LİRAYA SATILDI

Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı.

Bursa'da balıkçıların ağına takılan 80 kiloluk balık

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da balıkçıların ağına takılan 80 kiloluk balık

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