Bursa'da başıboş atlar ana yola indi, trafikte tehlikeli anlar yaşandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan İstanbul Yolu Caddesi'nde, nasıl ana yola çıktıkları bilinmeyen iki başıboş at, yoğun araç trafiğinin arasında ilerleyerek tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Atları fark eden sürücüler ani manevra yapmaktan kaçınırken, olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla hızlarını düşürerek dikkatli şekilde yol aldı.

TRAFİK KISA SÜRELİ YAVAŞLADI

Başta otomobil sürücüleri olmak üzere yoldaki araçlar, atların güvenli şekilde bölgeden uzaklaşmasını beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle cadde üzerinde trafik akışı zaman zaman yavaşladı ve kısa süreli yoğunluk oluştu.

Herhangi bir kaza ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, sürücüler kontrollü hareket ederek olumsuz bir durumun önüne geçti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ana yolda serbestçe dolaşan iki at, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Yaşanan ilginç ve tehlikeli anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, araçların atlara çarpmamak için yavaşladığı ve hayvanların yoğun trafikte bir süre ilerlediği görülürken, olay sosyal medyada da ilgi gördü.