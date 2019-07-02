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Bursa'da başından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bursa'da 19 yaşındaki bir genç, 50 lira için başından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA | 02.07.2019 - 17:55..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Türker ile 22 yaşındaki E.İ. arasında, 50 lira para için husumet vardı.

SUSTALI ÇAKIYI BAŞINA SAPLADI

Konuşmak için Mustafa Türker'in bulunduğu iş yerinin önüne gelen E.İ., bir süre sohbet etti. Cebine sakladığı sustalı çakıyı kimse fark etmeden bir anda sallayan E.İ., Mustafa Türker'in başına sapladı.

Bursa'da başından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Ne olduğunu anlamayan Türker, can havli ile kendisini bıçaklayan E.İ.'yi iterek yere düşürdü. Türker aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. ise kaçarak uzaklaştı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Başından bıçaklanan genç hayatını kaybetti İZLE

KATİL ZANLISI SAKLANDIĞI YERDE BULUNDU

Türker, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye sevk edildi. 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, saklandığı yerde yakalandı.

Bursa'da başından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

50 LİRA PARA İÇİN ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili tahkikat yürüten cinayet ekipleri, şüpheliyi ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.İ.'nin, suçunu kabul ettiği ve cinayeti 50 lira para için işlediğini söylediği öğrenildi.

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