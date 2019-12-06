Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu.

Gözaltına alınan M.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ŞEHİT OLDU

Başından yaralanan Özdemir, sağlık ekipleri tarafındani Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Özdemir'in, hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Şehit polis memurumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.