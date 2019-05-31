Bursa’da bedelli askerlerin yemin töreni

Bursa İl Jandarma Komutanlığın Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonu’nda bedelli askerler bugün yemin etti.

Düzenlenen törene Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Saraç, komutanlar ve askerlerin yakınları katıldı.

BURSA'DA YEMİN TÖRENİ

Tören geçişi ardından yapılın yemin töreninde, askerler büyük heyecan yaşadı. Yemin töreninin ardından askerler, aileleri ile kucaklaşıp fotoğraf çekildi.

BEDELLİ 31 BİN OLDU

Baştan aşağıya değişen askerlik sisteminde, kalıcı hale gelen bedelli ücreti 31 bin lira oldu. Ödenecek para peşin olacak ve üst yaş sınırı lise mezunları için 22, üniversite mezunları için 28, doktora yapanlar için 35 olacak.

İZMİR'DE ACEMİ ERLER YEMİN ETTİ

İzmir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda temel eğitimini tamamlayan uzman erbaş temel kursiyerler ve acemi erler yemin etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 178 uzman erbaş temel kursiyer ile 149 acemi er ant içti.

Yeni askerlik sisteminin detayları VİDEO