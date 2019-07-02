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Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Başkan şeffaflık konusunda çığır açıp, makam odasını belediye binasının önündeki meydana taşıdı.

İHA | 02.07.2019 - 10:34..
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Bursa’da birçok belediye başkanı şeffaf belediyecilik noktasında pek çok projeye imza attı.

Bazı belediye başkanların makam odalarının kapılarını açık bırakıp vatandaşların kolaylıkla ulaşabilir olmasını sağlıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, açık havadaki makamında bir yandan rutin işlerini yaparken, diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlamaya başladı.

BAHÇEYE TAŞIDIĞI MAKAMINDA VATANDAŞLARIN DERTLERİNİ DİNLİYOR

Belediye işlemleri için gelen vatandaşlar, meydanda başkanın makam odası ve kendisini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi vatandaşlar talep ve şikayetlerini iletirken, kimileri ise başkana uygulaması için teşekkür ediyor.

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

"GÖNÜLLERİ MAKAM YAPMAYA GELDİK"

Halktan öte makam olmadığını dile getiren Başkan Mustafa Işık, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Gürsu’nun en merkezî meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde hemşehrilerimizle keyifle hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz, hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almalarını sağlamak” dedi.


Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

Bursa'da belediye başkanı masayı bahçeye taşıdı

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