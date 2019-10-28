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Bursa'da bir kişi belediye binasının camını kırıp güvenlikçiye saldırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kşi belediye binasının camını kırıp, güvenlikçiyi darp etti.

İHA | 28.10.2019 - 06:20..
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Dün akşam saatlerinde Gemlik Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün bulunduğu binada, bir kişi belediye binasına gelip camını taşla kırdı.

Bursa'da bir kişi belediye binasının camını kırıp güvenlikçiye saldırdı

ŞÜPHELİ ŞAHIS KAÇTI

Güvenlik görevlisi saldırgana müdahalede bulunmak isteyince gelen şahıs onu da darp ederek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan darp olayından sonra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sartaslan, Belediyeye gelerek bilgi aldı. Sertaslan, darp edilen güvenlikçi A.K.’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunup zanlının en kısa sürede yakalanacağını söyledi.

Bursa'da bir kişi belediye binasının camını kırıp güvenlikçiye saldırdı

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