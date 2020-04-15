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Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası

Korona nedeniyle dezenfekte çalışması yapan görevli, tulumuna Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.

DHA |
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Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor.

Salgınla mücadele kapsamında görevliler, maske ve tulumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GÖREVLİ, "BATALLA"YAZILI TULUM GİYDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması yapan belediye görevlisi, giydiği tulumun arkasına Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.

Batalla ile özdeşleşen "10" numaralı tulumla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren görevlinin bu hareketi, yeşil beyazlı taraftarlar tarafından çok beğenildi.

Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası

"SİZ PARKLARA DÖNENE KADAR BİZE EMANET"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da  görevlinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden, "Özlediniz değil mi çocuklar? Dezenfekte edildiler, tertemiz oldular. Siz parkalara dönünceye kadar salıncaklar ve kaydıraklar bize emanet" sözleriyle paylaştı.

Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası

Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası

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