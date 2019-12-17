Bursa'da beresini sokak kedisine takan işçi fenomen oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, temizlik işçisi olan Hidayet Sevinç’in, üşümesin diye beresini sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

DAVRANIŞI TAKDİR EDİLDİ

Hidayet Sevinç'in paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni alırken, kısa sürede binlerce kişi tarafından da paylaşılmaya başlandı.

Aynı zamanda, davranışlarıyla hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç, birçok kişi tarafından da tebrik mesajı aldı.

''ÜŞÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE BEREMİ ONUN BAŞINA TAKTIM''

Üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını söyleyen Sevinç, "Bu hareketi eğlenme amaçlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti." dedi.

''HER GÜN ONLARI SEVİYORUM''

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarını belirten Sevinç, "Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalı. Onlar bizim can dostlarımız." diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç’in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.