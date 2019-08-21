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Bursa'da beşik kertmesi kavgası: 9 yaralı

Beşik kertmesi olan O.O. ile S.O. birbirleriyle evlenmek istemeyince iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 9 kişi ağır yaralanırken 18 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 21.08.2019 - 10:36..
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Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Aynı mahallede oturan O.O. (20) ile S.O'ya (17) küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı.

Bursa'da beşik kertmesi kavgası: 9 yaralı

BEŞİK KERTMESİYLE EVLENMEK İSTEMEDİ

Aradan yıllar geçti ve iki genç evlilik çağına geldi, ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O. ile evlenmek istemedi. Asıl olaylar ise bundan sonra başladı.

Kız ve erkek tarafında bir husumet başladı. Geçtiğimiz hafta ise iki aile arasında taşlı ve sopalı büyük bir kavga yaşandı. Araya komşuların girmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgası VİDEO

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI SALDIRI

Fakat dün öğle saatlerinde kız tarafı O.O.'nun ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa'da beşik kertmesi kavgası: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden 2 tarafı dağıtmak için önce biber gazı sıktı, daha sonra silahla havaya ateş açtı.

O anlar kameralar tarafından anbean kaydediydi. Sağlık ekipleri 1’i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bursa'da beşik kertmesi kavgası: 9 yaralı

18 GÖZALTI

Tedbir maksatlı 2 ailenin evlerinin önüne çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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