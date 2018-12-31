Bursa'da bilim elçileri okulları bilimle renklendirdi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde eğitim alan ve kulüp çatısı altında faaliyetlerine devam eden bilim elçileri Keles’in 1. Murat İlkokulu sınıf ve koridorlarını bilimsel görsellerle donattı.

2 AY SÜRDÜ

70 kişilik gönüllü grubun 2 gün boyunca süren çalışmalarında fen, sosyal ve kültürel çizimler duvarları renklendirdi.

5 OKULU BİLİMLE BOYADILAR

Bilim elçilerinden Uludağ Üniversitesi öğrencisi Şakir Bay, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce kurduğumuz kulübümüzle birlikte beşinci bilim köşesi projemizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar 5 okulu boyadık. Bilimle okulları süslemeye çalışıyoruz. Gönüllü ekibimiz Uludağ Üniversitesi’nden arkadaşlarımızın yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi’nden de arkadaşlarımız destek veriyor. 200 kişilik gönüllülerden oluşan bir kulübüz. Bize destek verildiği takdirde Bursa’nın köy okullarını ve ilçe merkezinde bulunan okulları boyamak istiyoruz" dedi.



