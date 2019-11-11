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Bursa'da bin polisle şafak operasyonu yapıldı

Bursa'da sabahın ilk ışıklarında bin polisle başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 11.11.2019 - 08:22..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ile 10 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturuc ticareti yapıldığını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI

Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu yapıldı

KOÇBAŞI İLE EVLERİN KAPILARI KIRILDI

Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DRONE İLE OPERASYONA HAVA DESTEĞİ SAĞLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen ve suç oranının daha fazla olduğu çok sayıda sokak ve cadde de denetim noktası oluşturdu. Şüpheli oldukları değerlendirilen kişilerin üstleri ve çantaları arandı. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alınırken operasyonun devam ettiği belirtildi. Ayrıca ekipler drone ile operasyona havadan destek verdi.

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu yapıldı

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