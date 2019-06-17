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Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa Emniyeti, 3 aydır Bursa ve çevre ilçelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takiplerin ardından "Çekirge" operasyonuna başladı.

İHA | 17.06.2019 - 07:44..
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Bursa il geneli ve İnegöl ilçesinde eş zamanlı baskınlarda, daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

CAMLARDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Baskın sırasında şüphelilerden bazılarının camlardan atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DENETİM ALTINDA

Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı.

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

ÇOĞUNLUĞU UYKUDA YAKALANDI

Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevkedilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa’da bin polisle uyuşturucu operasyonu

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