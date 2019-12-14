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Bursa'da bin yıllık İncil bulundu

İnegöl ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil'i satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken, İncil'i almak için iletişim halinde oldukları belirlenen 2 kişi de yakalandı.

DHA | 14.12.2019 - 07:12..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi.

Bursa'da bin yıllık İncil bulundu

4 KİŞİ YAKALANDI

Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil ele geçirildi. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İncil'i satmak için görüştükleri belirlenen H.Ş. ve A.Ö. da yakalandı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Bursa'da bin yıllık İncil bulundu

Bursa'da bin yıllık İncil bulundu

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