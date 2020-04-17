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Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Seyir halinde ilerleyen sürücü ellerini dezenfekte ederken, tıra çarptı. Kazada 5 kişiden 3'ü yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İHA |
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Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 16 CRP 37 plakalı otomobil sürücüsü Emir S, akaryakıt istasyonundan çıkınca seyir halinde ilerlerken ellerini dezenfekte ederken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 ABU 07 plakalı tıra çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bekçi yaparken, otomobilin içerisinde bulunan 5 kişiden otomobil sürücüsü Emir S., Yusuf K(20) ve Muhammet .A. (21) yaralandı.

Diğer iki kişi ise araç içerisinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı ViDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralılar, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevreden gelen vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

Bursa'da bir araç park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı

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