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Bursa'da bir araç seyir halindeki tıra çarptı

Bursa'da hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

İHA | 25.02.2020 - 03:04..
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İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Serhan İsmail T idaresindeki 16 NOJ 95 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Halil Ç idaresindeki 11 DJ 120 plakalı çekiciye bağlı 11 DJ 312 plakalı dorseye arkadan çarptı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Savrulan araç daha sonra bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler Serhan İsmail T'nin yardımına koştu. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa'da bir araç seyir halindeki tıra çarptı

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