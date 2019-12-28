Bursa'da bir araç tıra arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Bursa-Balıkesir kara yolu Uluabat yakınlarında, Cemalettin Kılıç yönetimindeki 16 EGZ 16 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Ayhan A. idaresindeki 16 JUM 65 plakalı tırı sollarken kontrolden çıkarak tıra çarptı.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Zehrin Mengir, Hasip Mengir ve Cemalettin Kılıç kullanılamaz hale gelen araçtan güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİŞİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak çıkarılan Zehrin Mengir ve Hasip Mengir kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.